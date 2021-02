Corona-Impfung in Großbritannien „Wir haben gezockt und es hat sich ausgezahlt“

Infolgedessen sind in Großbritannien im Zusammenhang mit Corona bislang mehr als 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Im Januar hatte das Land mit über 1800 täglichen Todesfällen zeitweise die höchste Todesrate der Welt. Die Ansteckungsrate ist in vielen Landesteilen so hoch, dass sich eine neue, noch ansteckendere Variante des Coronavirus ausbreiten konnte. Die bislang weitgehend verpatzte Antwort der Regierung in London hat sogar die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland beflügelt. Dort liegen seit einem halben Jahr die Befürworter eine Loslösung vom Vereinigten Königreich in Umfragen deutlich vorne. Beobachter sehen einen klaren Zusammenhang zu Londons Antwort auf die Corona-Pandemie.