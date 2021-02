Corona-Impfung in Großbritannien „Wir haben gezockt und es hat sich ausgezahlt“

von Sascha Zastiral 01. Februar 2021

Das Impfen in den britischen Impf-Zentren funktioniert deutlich besser als in europäischen, auch weil sich die Regierung um Boris Johnson frühzeitig um deren Aufbau kümmerte. Bild: dpa Bild:

Bisher feiert Großbritannien den Erfolg seiner Impfkampagne kaum. Denn in vielerlei Hinsicht ist es erst der erste Erfolg für Boris Johnsons' Regierung in Zusammenhang mit Corona. Warum das Impfen dort so gut klappt.