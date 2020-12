Corona-Kriminalität „Der Impfstoff ist das flüssige Gold 2021“

Wer gehört dazu?

Ich möchte da niemanden speziell nennen. Aber der Qualifizierungs- und IT-Bedarf der Polizei ist überall auf der Welt hoch. Wichtig ist für uns die Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor. Wir betreiben mit global tätigen IT-Sicherheitsdienstleistern und Telekomunternehmen in unserem Interpol Center for Innovation in Singapur eine globale Frühwarn-Plattform. Wenn wir in Asien eine neue Schadsoftware feststellen, geben wir eine Warnung heraus, da es meistens nur eine Frage der Zeit ist, wann diese Software auch in anderen Teile der Welt auftaucht. Auch mit dem Weltwirtschaftsforum in Genf arbeiten wir an einer Plattform zur Verzahnung zwischen Polizei und privatem Sektor auf globaler Ebene.