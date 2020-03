Corona-Krise: EZB überrascht mit Bankenrettungspaket

Gemessen daran hat es die Französin in ihrem heutigen Amt als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) geradezu leicht. In der aktuellen Corona-Krise konnte sie erst einmal abwarten, wie ihre Kollegen in den Zentralbanken in Sydney, Washington und London auf den Absturz von Realwirtschaft und Finanzmärkten reagierten. Nachdem die Währungshüter dort die Leitzinsen kräftig senkten und die Geldschleusen öffneten, war der Erwartungsdruck auf Lagarde hoch.