Corona-Lage „Die aktuellen Zahlen unterschätzen die wahre Lage deutlich“

Airfinity ist einer der führenden Anbieter für Zahlen und Prognosen für den Gesundheitsmarkt. Mit Sitz in London berät der Datendienstleister sowohl Regierungen als auch Unternehmen. Ihr Gründer und CEO ist Rasmus Bech Hansen. Nach dem Politologiestudium in Kopenhagen hat der Däne Bech Hansen in Harvard einen Master of Public Affairs erworben. In der Corona-Pandemie wurde er zum gefragten Berater.