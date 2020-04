Corona und Kooperation Deutschland darf sich nicht nur selbst retten

Europa ist ein großartiger Raum menschlicher Zivilisation; uns kommt manches ärgerlich vor, aber vergessen wir nicht: niemals konnte in Europa und Deutschland über 75 Jahre friedlich, frei und sicher gelebt werden. Geraten aber die wirtschaftlichen Grundlagen ins Rutschen, dann ist auch alles andere in Gefahr.



Dazu ein paar Fakten: Deutschland erwirtschaftet rund 30 Prozent seiner wirtschaftlichen Gesamtleistung durch Austausch mit anderen Volkswirtschaften. Machen wir uns also noch einmal klar: von seiner gesamten Exportleistung in Höhe von 1.318 Milliarden Euro exportierte 2018 Deutschland nach Europa 900 Milliarden (rund 68 Prozent), davon in die EU 779 Milliarden (59 Prozent) und davon wiederum 493 Milliarden in die Euro-Zone (rund 37 Prozent). In die USA gingen 2018 Exporte für rund 113 Mrd. Euro Export, nach China rund 93 Milliarden. Übrigens: dass wir den Warenverkehr in einem gemeinsamen Binnenmarkt mit gemeinsamer Währung noch immer als „Export“ bezeichnen, ist ökonomisch nicht wirklich korrekt und macht politisch angreifbar.