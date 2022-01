Corona-Variante: Wie Europas Gesundheitssysteme mit der Omikron-Welle kämpfen

Die Zahl der wöchentlich registrierten Toten ging jedoch zurück. Aber wenn Omikron in Sachen Krankheitsverlauf auch weniger ernst zu sein scheint als die Delta-Variante, warnte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. „Omikron bringt wie frühere Varianten Menschen ins Krankenhaus und tötet Menschen“, sagte er. „Tatsächlich ist der Tsunami von Fällen so groß und schnell, dass er die Gesundheitssysteme rund um die Welt überwältigt.“



Das spiegelte sich am Freitag in London wider, wo etwa 200 Militärangehörige, darunter 40 Sanitäter, in Krankenhäusern mit „außergewöhnlichem“ Personalmangel entsandt wurden. In der nächsten Woche sollen weitere 150 Soldatinnen und Soldaten bei Krankentransporten im Nordwesten Englands aushelfen. Am 2. Januar waren insgesamt 39 142 medizinische Fachkräfte in englischen Krankenhausgruppen im Zusammenhang mit Covid abwesend, 59 Prozent mehr als eine Woche zuvor, wie der NHS in England mitteilte.