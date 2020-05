Corona-Wiederaufbaufonds Auf dem Weg in die EU-Schuldenunion

Die Machiavelli-Epigonen aus dem Süden Europas sind daher noch nicht am Ziel. Zumal die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds von allen 27 EU-Staaten einstimmig beschlossen werden muss. Für die deutschen Steuerzahler heißt es daher, Daumen drücken, dass Österreich und die Niederlande hart bleiben und die Interessen der Nettozahler vertreten, für die es in Berlin offenbar keine Fürsprecher(in) mehr gibt.





Emmanuel Macron spricht viel von Solidarität. Wenn er Transfers in der EU fordert, dann geht es aber auch um heimische Interessen: In keinem anderen Land halten Banken so große Bestände an italienischen Staatsanleihen.