Coronahilfepaket verabschiedet Das war ja wohl der Gipfel!

Ein internationaler Länderfinanzausgleich und eine Vergemeinschaftung von Schulden berechtigt zur Mitsprache über die Verwendung von vielen Milliarden Euro. Was hat das alles mit Sparsamkeit zu tun? Was ist an Sparsamkeit schlecht? Über diese Fragen kann seit ein paar Wochen nicht mal mehr gesprochen werden, weil der journalistische Generalbass alle Zweifel am monetären Überbietungswettbewerb der Rettungseifrigen überwummert: Wer in einer Zeit, in der Geld nichts kostet, dieses Geld nicht haufenweise raushaut, verschwendet Ressourcen, als gebe kein Morgen – was für eine groteske Denunziation des gesunden Menschenverstandes! Aber hey – hat man sich in den Sound erst mal eingegroovt, ist man herrlich taub für Argumente: Möglicherweise haben die „sparsamen Vier“ ihren eigenen Bevölkerungen in den vergangenen Jahren ja ein paar Reformen abverlangt? Möglicherweise sind die Renten- und Vermögensniveaus der Menschen in einigen dieser Länder nicht ganz so hoch wie in Italien?