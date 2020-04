Coronakrise Wie die EU-Staaten die Rückkehr zur Normalität planen

Österreich

Seit dieser Woche dürfen viele kleine Läden wieder öffnen. In Supermärkten und im öffentlichen Nahverkehr gilt eine Maskenpflicht. Ab 1. Mai werden Friseure und Einkaufszentren wieder Kunden empfangen. Bundeskanzler Sebastian Kurz will, dass sein Land schneller aus der Krise kommt als andere Länder. Er schließt nicht aus, dass er in Zukunft noch einmal gegensteuern muss: „Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, werden wir die Notbremse ziehen.“