Coronapandemie EU-Impfkampagne ist schlechter organisiert als der Brexit

von Silke Wettach 23. Februar 2021

Bild: imago images

Rasmus Bech Hansen, Gründer und CEO des Datendienstleisters Airfinity, hat Überblick über die Impfstoffentwicklung in der Covid-Krise wie kaum ein anderer. Der Däne beschreibt, was in der EU schlecht gelaufen ist - und wie es in Zukunft besser gehen könnte.