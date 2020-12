Coronapandemie Impfstoff-Klau: Wenn Staaten und Kriminelle um das Vakzin ringen

Noch vor dem offiziellen Impfbeginn in Europa sind im Darknet zahlreiche Angebote für Impfstoffe zu finden. Das israelisch-amerikanische IT-Sicherheitsunternehmen Checkpoint entdeckte in den geheimen Ecken des Internets Angebote ab 250 Dollar – zu zahlen in Bitcoin. Durch die Zahlung via Kryptowährung sorgen Gauner dafür, dass sie keine Spur hinterlassen. Checkpoint stellte auch fest, dass im Netz immer mehr neue Webseiten registriert werden, auf denen die Worte „Impfstoff“ in Verbindung mit „Corona“ oder „Covid“ auftauchen. Allein im November identifizierten die Checkpoint-Analysten sechs solcher Webseiten, die verdächtig wirkten.