Coronapandemie und Brexit Im deutsch-britischen Handel sind nur schwer zu überbrückende Barrieren entstanden

Tatsächlich häufen sich seit dem Jahresbeginn die Negativmeldungen. Da war – nach dem formellen Brexit am 31. Januar 2020 – auch die Übergangsfrist zu Ende gegangen, während der sich in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU in der Praxis kaum etwas geändert hat. Es folgte eine Flut an Problemen. Viele von ihnen hängen mit der Bürokratie zusammen, die seit dem Jahreswechsel erforderlich ist. So nahm Mitte Januar DB Schenker, die Logistik-Tochter der Deutschen Bahn, vorübergehend keine Sendungen nach Großbritannien mehr an. Der Grund: Nur ein Zehntel aller Sendungen sei mit den korrekten Papieren versehen gewesen, erklärte das Unternehmen. Die Mitarbeiter in Großbritannien seien nicht mehr hinterhergekommen, die fehlenden Daten zu recherchieren.