Cybersicherheit Sicherheitsexperten: China könnte bei Nato-Gipfel dank Huawei mithören

Eine Liste von „vertrauenswürdigen Herstellern“ wird die Regierung wohl erst nach dem Gipfel vorlegen. Vodafone und Huawei haben in der Vergangenheit in Spanien zusammengearbeitet, 2018 wurde in einem Pilotprojekt der Stadt Madrid die erste Huawei-Antenne installiert. Seit 2019 hat Vodafone gemeinsam mit Huawei in Spanien die 5G-Technologie eingeführt.