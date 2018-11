Das bessere Hartz IV? Finnland wertet Experiment zum Grundeinkommen aus

Juha Järvinen glaubt, die Antwort auf die Frage zu kennen, die sich gerade so viele Menschen in Deutschland stellen: Was ist besser als Hartz IV? Er ist einer der Teilnehmer des finnischen Experiments zum bedingungslosen Grundeinkommen. Einer von 2000 zufällig ausgewählte Arbeitslosen, die seit knapp zwei Jahren jeden Monat 560 Euro überwiesen bekommen. Das vorerst letzte Mal wird diese Zahlung nun am 4. Dezember angewiesen. Anders als bei gängigen Sozialleistungen müssen die Empfänger dafür nichts tun, also weder zum Amt gehen noch Bewerbungen schreiben. Nun soll sich zeigen, ob dadurch mehr Menschen in Jobs finden als im alten System.