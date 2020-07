Datenverkehr Was das EuGH-Urteil im Fall „Facebook vs. Schrems“ bedeutet

Was steht auf dem Spiel?

„Letzten Endes geht es um die Zulässigkeit von Datentransfers von europäischen Unternehmen in die USA, aber sogar darüber hinaus weltweit“, sagt Vera Jungkind, Datenschutzexpertin der Anwaltskanzlei Hengeler Mueller. Das Urteil könnte also gravierende Folgen für die globale Wirtschaft haben. Dürfen Unternehmen weiterhin personenbezogene Daten von Nutzern, Verbrauchern oder Arbeitnehmern in die USA senden? E-Mails oder Hotel-Buchungen von Privatpersonen dürften von dem Urteil nicht betroffen sein. Im Fokus stehen „Electronic Communication Service Provider“, also Serviceanbieter wie Facebook, Google, Microsoft, Apple und Yahoo.