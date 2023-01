Debatte um Waffenlieferungen London schickt Panzer – und der Aufschrei bleibt aus

Für eine ähnlich große Kontroverse wie in Deutschland sorgte die Ankündigung in Großbritannien jedoch nicht. Die Entscheidung durch Sunaks Regierung wird offenbar eher als logische Fortsetzung des Kurses wahrgenommen, den der damalige Premier Boris Johnson im Frühjahr vorgegeben hat.



Johnson hat sich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar rasch demonstrativ an die Seite der Regierung in Kiew gestellt und verstärkte Waffenlieferungen und weitere Hilfen auf dem Weg gebracht. Im April war Johnson der erste westliche Regierungschef, der Kiew besuchte. In der Ukraine rechnet man das Johnson bis heute hoch an.