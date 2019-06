Defizitverfahren gegen Italien: Der Euro braucht eine unabhängige Überwachung

Wenn die EU-Kommission nun endlich den Start eines Defizitverfahrens empfiehlt, dann wirkt das wie blanker Hohn. Der Schritt war überfällig, wurde aus politischen Erwägungen allerdings ein ums andere Mal geschoben. Niemand in Brüssel wollte schuld an der Wahlniederlage eines Proeuropäers in Rom sein.