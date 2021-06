Delta-Variante Wie streng sollte die EU mit britischen Touristen sein?

Ganz vom Tisch sind die Bemühungen um ein einheitlicheres Vorgehen allerdings noch nicht. Am Montagnachmittag diskutierten Gesundheitsexperten aus den EU-Mitgliedsstaaten das Thema, ehe sich am Mittwoch die EU-Botschafter damit befassen werden. Belgien hat seine Liste der als Variantengebiete eingestufte Länder vorgelegt, die als Vorbild für andere Staaten gelten könnte.



Zudem gab es zum Wochenstart konkrete erste Anzeichen, dass Merkel sich womöglich doch noch durchsetzen könnte mit ihrer Forderung: Spanien und Portugal sind am Montag von ihrem ursprünglich sehr laxen Kurs abgekehrt. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte zum Wochenbeginn an, dass britische Touristen nur noch mit einem negativen PCR-Testergebnis ins Land gelassen würden oder wenn sie kompletten Impfschutz aufweisen. Von Quarantäne ist allerdings noch keine Rede, was Berlin missfällt. Portugal hat dagegen am Montag 14 Tage Quarantäne für britische Touristen beschlossen.