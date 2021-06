Der erste Fall kommt aus Deutschland Europäische Korruptionsbekämpferin Kövesi: „Kein Land ist sauber“

Sie beklagt, dass ihrer Behörde Mitarbeiter fehlten. „Wir brauchen hier in Luxemburg mindestens 50 Mitarbeiter auf zentralem Niveau, um sie als Finanzermittler einzusetzen.“ Die EU-Kommission habe das Budget für 2021 erhöht, so dass sieben Millionen mehr aus dem EU-Haushalt flössen als ursprünglich geplant. Das Budget für 2021 betrage 44,9 Millionen Euro. Es fehle aber die Erlaubnis, mehr Mitarbeiter einzustellen. Kövesi will ein Teil der zusätzlichen Mittel an die EU-Kommission zurückgeben, wenn sie damit keine Mitarbeiter rekrutieren könne. „Soll ich damit Blumen für unser Gebäude kaufen?“, fragt Kövesi und verneint die Frage. „Wenn wir keine Erlaubnis bekommen, zusätzliches Personal einzustellen, dann sollten wir das Geld auch nicht anders einsetzen.“ Dass die EU-Kommission der Behörde nicht mehr Personal zugestehen will, führt Kövesi auf mangelndes Verständnis für die Arbeit der Ermittler zurück: „Nicht jeder Beamte weiß, wie Ermittler arbeiten und was eine Staatsanwaltschaft benötigt.“