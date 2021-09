Der Gaspreis-Poker Winter 2021: Wenn Heizen in Europa zum Luxus wird

In Frankreich hat die Regierung Millionen einkommensschwachen Haushalten eine Einmalzahlung von insgesamt 100 Euro versprochen. Italien arbeitet ebenfalls an einem Programm, um den Anstieg der Energiepreise abzufedern. Zahlreiche Regierungen drängen auf eine europäische Lösung. „Die aktuellen Strompreise sind kein nationales Problem, sondern haben eine europäische Dimension“, schreibt die spanische Regierung an die Adresse der EU-Kommission. Beim jüngsten Treffen der Energieminister in Slowenien teilten viele Teilnehmer die Sorgen der Spanier. EU-Energiekommissarin Kadri Simson kündigte für die kommenden Wochen ein Maßnahmenpaket an, stellte aber grundsätzlich das Design des Strommarkts nicht in Frage. Energiepreise sollen auch beim EU-Gipfel Ende Oktober Thema sein.