Der letzte britische EU-Kommissar „Ja, ich bin immer noch da“

In diesem Büro kann nur ein Brite arbeiten. An der Wand hängt ein Foto der Queen, auf dem Sofa liegen Kissen mit Union-Jack-Motiv. Julian Kings Arbeitsstätte im Hauptsitz der EU-Kommission lässt keinen Zweifel an seiner Herkunft aufkommen. Wobei der 55-Jährige das verräterischste Element diskret in einem Schrank verstaut hat: Einen Pappkarton, in dem der letzte britische EU-Kommissar seine persönlichen Dinge für den Tag verstauen will, an dem seine Amtszeit endet.