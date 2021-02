Deutsch-Slowakische AHK Corona-Grenzkontrollen: Industrie fordert „grünen Korridor“

Die verschärften Einreisebedingungen in Deutschland erfordern von Lkw-Fahrern bei Warentransporten aus der Slowakei derzeit zusätzlich zur Einreiseanmeldung den Nachweis eines maximal 48 Stunden alten Coronatests an der deutschen Grenze. Als Zeitpunkt gilt dabei nicht mehr die Ausstellung des Testergebnisses, sondern die Abnahme. „Dies ist mit erheblichen logistischen Problemen verbunden und erhöht den administrativen Aufwand für die Industrie- und Speditionsbetriebe“, so Halt. „Da Österreich und Tschechien die gängigen Transitländer für den Transport von der Slowakei nach Deutschland sind und diese ebenfalls als Virusvariantengebiete eingestuft sind, ist an den Grenzen mit deutlichen Wartezeiten zu rechnen, was für Just-in-time-Lieferungen natürlich nachteilhaft ist“, so Halt weiter.



Deutschland ist das Zielland für 22,0 Prozent aller slowakischen Exporte, dies entspricht einem Volumen von 16,8 Milliarden Euro pro Jahr. Den wichtigsten Anteil haben Kfz und -Teile (41,9 Prozent), Maschinen (12,0 Prozent), Elektrotechnik (7,7 Prozent) und Elektronik (6,6 Prozent). Das slowakische Außenministerium schätzt das Lkw-Aufkommen auf 6000 Fahrzeuge pro Tag in Richtung Deutschland. Da in der Slowakei 77 Prozent aller Gütertransporte über den Straßenverkehr laufen, ist ein entsprechend hohes Exportvolumen von den deutschen Einreisebeschränkungen direkt betroffen.



