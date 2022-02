Deutsche Bahn Verkehrsminister Wissing dringt auf mehr Pünktlichkeit bei der Bahn

Dafür brauche es Investitionen in das stark belastete Gleisnetz, in digitale Zugsicherungstechnik und moderne Züge. Das Baustellen-Management sei so zu verändern, dass es nicht zu weiteren Verzögerungen führe. Dabei könne auf der Schiene nicht jede Verspätung vermieden werden – wie beim Pkw-Verkehr mit Staus und Unfällen auch. Wissing betonte zugleich: „Es muss besser werden.“