Deutscher Investitionsboom in Polen „Noch glaube ich an die Klugheit des polnischen Volkes“

Deutsche Unternehmen ballen sich etwa in Niederschlesien oder Posen. Ist dort das Ausbildungsniveau besonders hoch?

Nein. Diesen Fehler, begehen deutsche Investoren oft, und zwar nicht nur in Polen. Es zieht sie dorthin, wo andere deutsche Unternehmen schon ansässig sind. Man könnte meinen, weil das Leben in einer intakten German Community in Posen oder Breslau für das Management besonders angenehm ist. Aber so setzt im Wettbewerb um Arbeitskräfte der Kannibalismus ein. Das führt an diesen beliebten Orten zu Lohnkosten, die gar nicht mehr so viel niedriger sind als in Deutschland und macht auch die Arbeitsmoral kaputt. Dabei gibt es in Polen immer noch gute Regionen wie zum Beispiel den Süd- oder Nordosten, wo die Infrastruktur gut und qualifizierte Arbeitskräfte günstiger sind. Da sind sie Menschen noch froh, wenn sie einen festen, hochwertigen Arbeitsplatz finden, statt nach Skandinavien, UK oder Benelux auf Arbeitssuche zu pendeln.