Deutsches Militärbudget Die Ampel muss Merkels Versäumnisse jetzt beseitigen

In Litauen mangelt es Soldatinnen und Soldaten an Socken und Unterwäsche, beim Kommando Cyber- und Informationsraum sind fast 2000 Stellen von IT-Feldwebeln vakant, der 1972 eingeführte Transporthubschrauber CH-53 ist kaum noch einsatzfähig – das meint Heeresinspekteur Alfons Mais, wenn er schreibt: Die Bundeswehr „steht mehr oder weniger blank da“. Dass er sich ausgerechnet an dem Tag auf dem Netzwerk LinkedIn so „angefressen“ äußert, an dem Russland einen Krieg in der Ukraine beginnt, zeigt wie groß der Frust ist. Nach 16 Jahren Merkel-Regierung ist die Bundeswehr in einem desolaten Zustand – von der Unterhose bis zum U-Boot.