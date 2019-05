Deutschland Die sechs wichtigsten Lehren aus der Europawahl

2. Das Ergebnis untergräbt die Autorität der Parteichefs von CDU und SPD (weiter)



Zwar standen Annegret Kramp-Karrenbauer und Andrea Nahles nicht zur Wahl, aber die schlechten Ergebnisse müssen sie trotzdem mitverantworten. Das wird Kritikern zusätzlichen Auftrieb geben: AKK mag es zwar gelungen sein, die CDU zu befrieden – etwa, indem sie den Wirtschaftsflügel stärker einbindet als Angela Merkel es je getan hat. Allerdings ist ihre Ausstrahlungskraft jenseits der Funktionärsebene offenbar begrenzt. Beruhigen kann AKK eigentlich nur, dass sie sich nicht in jenem politischen Überlebenskampf befindet, in dem SPD-Chefin Nahles steckt. Deren Hoffnung besteht nur noch darin, dass jeder Aufstand Aufständische braucht – und offen ist, ob die sich finden. Wie es mit Nahles weitergeht, hängt auch davon ab, ob sich ihre Partei in Bremen in eine rot-grün-rote Koalition retten kann.