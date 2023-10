Deutschland und Frankreich Einigung bei Strommarkt-Reform schon bis Ende Oktober?

Deutschland und Frankreich wollen enger zusammenarbeiten, um Europa unabhängiger und wettbewerbsfähiger zu machen. Dazu gehörten Bereiche wie die Künstliche Intelligenz, Weltraumaktivitäten, die Vollendung des EU-Kapitalmarkts und eine Einigung über den künftigen Strommarkt in der Europäischen Union, sagten Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag nach einer zweitägigen deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg. Sie zeigten sich zuversichtlich, dass beide Länder dabei ihren Konflikt über die Struktur des europäischen Strommarktes in den kommenden Wochen lösen werden. Beide Regierungen wollen der EU zudem einen gemeinsamen Vorschlag zur Entbürokratisierung vorlegen.