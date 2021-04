Deutschlands Plan für EU-Wiederaufbaufonds „Es wird eine große Chance verpasst, Reformen anzugehen, die den Namen verdienen“

Mehr als tausend Seiten umfasst der „Deutsche Aufbau- und Resilienzplan“, den die Bundesregierung heute verabschiedet hat. Darin listet die große Koalition auf, wofür sie den deutschen Anteil am EU-Wiederaufbaufonds – immerhin 26 Milliarden Euro – verwenden will. Zusammen mir Paris übermittelte Berlin das Programm an die EU-Kommission nach Brüssel. Eine beherzte Antwort auf Pandemie und Wirtschaftskrise? Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, hat da so einige Zweifel.