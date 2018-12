Deutschlands wichtigster Partner Deutsche Unternehmer fürchten gelbes Fieber in Frankreich

Der Wunsch mancher Politiker und Aktivisten in Deutschland, die hiesige Bevölkerung möge sich ein Beispiel an solchem Widerstand gegen die Regierenden nehmen, fruchtete bisher nicht. Sorgen muss sich Deutschland trotzdem wegen der massiven Zustimmung in der französischen Bevölkerung für die Protestaktionen. Hätten trotz der jüngsten Gewaltszenen nicht noch zu Wochenbeginn fast drei Viertel der Franzosen in Umfragen den Protestierenden in den gelben Westen Recht geben, hätte der Präsident wohl nicht zum ersten Mal in 19 Monaten Amtszeit und entgegen seiner bisherigen Beteuerungen eingelenkt.