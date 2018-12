Deutschlands wichtigster Partner Deutsche Unternehmer fürchten gelbes Fieber in Frankreich

Schüler und Studenten ziehen vor die Universitäten. Bereits vor einigen Monaten hatten sie die Hörsäle aus Protest gegen neue Zulassungsverfahren blockiert. Die Begründung, die sich nun in der Eile finden ließ, sind geplante Studiengebühren für ausländische Studierende. Für diesen Samstag sind erneut Demonstrationen der „Gilets Jaunes“ in der Hauptstadt geplant. „Nahe den Zentralen der Staatsmacht, den Champs-Elysées, dem Triumphbogen und der Place de la Concorde“, wie einer ihrer Sprecher verrät. Dabei hatte die zerstörerische Wut bereits an den vergangenen beiden Wochenenden dort und in den angrenzenden Stadtvierteln eine Spur der Verwüstung gezogen. Händler, Restaurateure und Hoteliers müssen nicht nur die Schäden an ihren Häusern reparieren, sondern fürchten auch auch um die wichtigen Einnahmen während der Vorweihnachtszeit. Aktienkurse von französischen Einzelhandelsketten, Hotelbetreibern, Logistikunternehmen und Infrastrukturfirmen gehören zu den Verlierern an der Börse.