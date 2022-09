Die königliche Marke „Großbritannien wäre nicht Großbritannien ohne die königliche Familie“

Hat die königliche Familie nicht auch vielen britischen Unternehmen mit der Verleihung ihres königlichen Siegels geholfen, dem „Royal Warrant“? Ändert sich da was?

Wenn eine Marke ein königliches Siegel erhält, dann ist das natürlich eine Anerkennung. Ich wüsste nicht, dass sich da etwas ändern wird. Man sollte aber auch die Arbeit der Stiftungen nicht unterschätzen, die Charles als Prince of Wales betrieben hat. Er hat das Leben vieler junger Menschen damit verändert.



Charles sprach schon lange über die Gefahren des Klimawandels, als das Thema noch weit weg war vom gesellschaftlichen Mainstream. Heute ist es in aller Munde. Könnte er als Monarch in dieser Hinsicht Impulse setzen? Und die Royals somit quasi als grüne Marke verankern?

Charles war seiner Zeit weit voraus mit seinen Ansichten zu Umwelt, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und hat da einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass das innerhalb der königlichen Familie nach untern weitergereicht wird. Er war sein ganzes erwachsenen Leben lang in einer unglaublich einflussreichen Position. Die Schwierigkeit für ihn wird jetzt sein, einen Schritt zurückzutreten und sich an seine neue Rolle als König anzupassen, die ja Neutralität erfordert. Darüber wurde sicher schon seit Jahrzehnten gesprochen. Ich denke daher, er ist dazu bereit. Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren sehen, welchen eigenen Stempel er der Monarchie aufdrücken wird, um ihre Relevanz zu sichern.