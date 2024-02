Digital Markets Act EU kommt Apple und Microsoft bei Tech-Vorschriften entgegen

Apple macht zudem sein SMS-Ersatzprodukt iMessage grundsätzlich nur auf seinen eigenen Geräten verfügbar – und argumentiert dabei ebenfalls unter anderem mit dem Datenschutz. Per iMessage verschickte Nachrichten haben in der App blaue Sprechblasen. Alles, was von außerhalb kommt, ist grün – und kann zum Beispiel nicht Teil von Gruppen-Chats sein. Vor allem in den USA mit der noch höheren Verbreitung von iPhones als in Europa wird das von Apples Android-Konkurrenz als Wettbewerbsfaktor gesehen.



