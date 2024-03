Digitale-Dienste-Gesetz Wie Brüssel Hetze auf TikTok und Co. stoppen will

Nun hat in dieser Woche der Bundestag das Digitale-Dienste-Gesetz verabschiedet, das die entsprechende EU-Verordnung in Deutschland durchsetzen soll. Mit dem Digital Services Act (DSA) will die EU nun Betreiber von Internetangeboten verpflichten, auch die von Nutzern bereitgestellten Inhalte bei Meldungen durch Dritte auf strafrechtliche Verstöße zu prüfen und in einigen Fällen auch ans Bundeskriminalamt zu melden.