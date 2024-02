Digitaler Euro „Der digitale Euro kann eine große Chance für die Banken sein“

Seit mehr als zwei Jahren arbeitet die Europäische Zentralbank (EZB) an einer digitalen Währung. Brauchen wir die wirklich – oder ist der digitale Euro so attraktiv wie „alkoholfreier Wein“, wie der Ökonom Peter Bofinger lästert?

Wir brauchen einen digitalen Euro, weil wir uns in einer zunehmend digitalen Welt befinden. Das betrifft auch den Finanzsektor und die Zentralbanken. Unser Kernprodukt bleibt zwar das Bargeld. Aber wir müssen uns Gedanken über dessen Zukunft machen. Fakt ist: Die Bargeldnutzung geht zurück, auch in Deutschland. Wir müssen unser Kernprodukt für die digitale Welt ergänzen. In allen relevanten Volkswirtschaften der Welt beschäftigen sich die Zentralbanken derzeit mit Digitalwährungen. Da kann das Eurosystem nicht tatenlos zuschauen.