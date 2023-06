Digitaler Euro Ein Fall von Fomo

Ignazio Angeloni ist Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und Senior Fellow am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE in Frankfurt. Von 2014 bis 2019 war er Mitglied des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuvor koordinierte er von 2012 bis 2013 als Leiter des Bereichs Finanzstabilität bei der EZB die Vorbereitungen für die Einführung des Einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus („Single Supervisory Mechanism“, SSM). In seiner früheren Laufbahn war er Direktor für monetäre Forschung bei der italienischen Zentralbank und Direktor für internationale Finanzbeziehungen im italienischen Finanzministerium. Angeloni hält einen Bachelor-Abschluss der Universität Bocconi sowie einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der University of Pennsylvania und hat in führenden akademischen Fachzeitschriften veröffentlicht.