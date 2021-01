Digitalisierung Künstliche Intelligenz: Warum Europa einen Booster braucht

Doch so klar die Erkenntnis, so schwer ist die Umsetzung. Beispiel „Brain Drain“: Obwohl sich alle europäischen Länder auf KI-Fachkräfte in ihren Strategien fokussieren, kommen sie bisher kaum gegen die Anziehungskraft der USA an. Von allen KI-Forscherinnen und derzeitigen Studenten im Fachbereich, die ihren ersten akademischen Grad in Europa erworben haben, seien gegenwärtig weniger als die Hälfte (46 Prozent) überhaupt noch innerhalb der EU tätig, heißt es in der Studie – und die andere Hälfte? Bringt mit ihrer Kompetenz und Expertise die Forschung und Anwendung im Ausland voran.