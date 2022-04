Digitalisierung EU hat „hohe Ansprüche“ an transatlantischen Datendeal

Jourova betont, dass der neue Deal die beiden bisherigen Schwachpunkte ausräumen werde. „Wir wollen ein zweistufiges Rechtshilfesystem aufbauen, das wie ein Gericht arbeitet“, sagte Jourova. Sie zeigte sich optimistisch, dass im dritten Anlauf eine Einigung zustande komme, die vor Gericht Bestand haben werde. „Wir haben ein starkes Versprechen unserer US-Partner, dass sie verstehen, was wir wollen und dass sie diese Elemente in ihr System einfügen werden.“ Konkret soll ein präsidialer Erlass garantieren, dass massenhaftes Sammeln von Daten nicht möglich sein soll. Sie rechnet allerdings nicht damit, dass der Kongress Gesetze ändert, wie sich das viele in Europa wünschen. „Ein präsidialer Erlass ist das Maximum.“