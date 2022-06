Digitalregeln der EU „Es ist nicht das Ziel, brutal zu bestrafen“

Sind die Verbraucher auf diese Vielfalt vorbereitet? Beispielsweise den Browser auf dem Smartphone bewusst auszuwählen und nicht bequem alles einfach so zu akzeptieren, wie es der Anbieter vorgibt?

Das ist ein wichtiges Argument, das wir erst nehmen. Nicht nur Demokratie ist anstrengend. Sondern auch, als Verbraucher mit den eigenen Rechten in einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung umzugehen. Diese Rechte müssen auch wahrgenommen werden. Diese Entscheidung können wir ihnen nicht abnehmen. Allerdings mangelt es heute in Europa an großen, relevanten Plattformen, wie es sie in den USA gibt. Einheitliche Regeln kommen allen Unternehmen zugute. Sie bedingen, dass europäische Unternehmen in Europa genauso schnell wachsen können wie amerikanische Unternehmen in den USA. Keiner dieser Rechtsräume ist perfekt. Aber Kern ist, dass es mit diesem Regeln gelingt, Grundprinzipien der demokratischen Gesellschaft in der Wirtschaft zu erhalten. Die es ohne diese Regeln nicht gibt oder die gefährdet sind. Da haben die Amerikaner ähnliche Interessen.