Digitalsteuer EU-Gutachten sieht neue rechtliche Hürden

Die Experten sehen dramatische Folgen: EU-Mitgliedsstaaten müssen möglicherweise Steuerabkommen mit Drittstaaten kündigen oder neu verhandeln. Die Rechtsexperten machen außerdem juristische Mängel am Vorschlag der EU-Kommission aus und melden „erhebliche Zweifel“ an der gewählten Rechtsgrundlage. Diese beziehe sich ausschließlich auf eine Harmonisierung von indirekten Steuern. „Die Digitalsteuer kann nicht als eine Umsatzsteuer betrachtet werden“, heißt es in dem Papier.