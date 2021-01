Dokument im Internet einsehbar Impfstoffvertrag mit der EU: Curevac übernimmt die Haftung, die Pfizer nicht wollte

Der Vertrag ist nach belgischem Recht abgeschlossen. Als Gerichtsstandort ist Brüssel vorgesehen. Biontech und Pfizer hatten Insidern zufolge versucht, juristische Streitigkeiten vor einem internationalen Schiedsgericht auszutragen. Internationale Schiedsgerichte sind seit dem gescheiterten transatlantischen Handelsabkommen TTIP in die Kritik geraten.



Mehr zum Thema: Vakzine sind die großen Hoffnungsträger. Doch in Deutschland werden sie nicht im selben Tempo verabreicht wie in manch anderem Land. Woran es liegt, wie es besser ginge.