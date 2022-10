Doppelwumms Wie die Bundesregierung eine Steilvorlage für eine dauerhafte Umverteilung in der EU schuf

Es hat schon eine gewisse Ironie: Vor einem Jahrzehnt agierte Deutschland als Mahner in der EU, drängte EU-Staaten in der Schuldenfalle zu strikter Sparpolitik. Im Jahr 2022 ist Deutschland dagegen das Land mit dem größten Ausgabendrang. Die Bundesregierung nimmt 200 Milliarden Euro in die Hand, um Unternehmen und Bürger zu beruhigen, dass sie sich auch in diesem Winter Energie leisten werden können.