Drehkreuz Brüssel Erste Impfstofflieferungen gingen schon im November aus Europa in die USA

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt scharfe Töne an. „Wir können unseren Bürgern nicht erklären, wie es kommt, dass Europas Pharmaunternehmen in die ganze Welt liefern, aber wir hier permanent mit Lieferschwierigkeiten konfrontiert sind“, sagte sie am Mittwoch. Bei ihrem Auftritt im Hauptsitz der EU-Kommission in Brüssel drohte sie den Impfstoffherstellern gar mit einem Exportverbot. Die Staats- und Regierungschefs werden über das Thema bei ihrem Gipfel in der kommenden Woche diskutieren.