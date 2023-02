Drei Jahre Brexit Um Mitternacht jährte sich der real vollzogene Brexit das dritte Mal – Zeit für ein Fazit!

Die Folgen davon dürften sich in vielen Bereichen erst über Jahre hinweg bemerkbar machen. Doch in einer Branche schlagen die fehlenden Investitionen schon jetzt mit voller Wucht durch: im Automobilsektor. Die Zahl der in Großbritannien gefertigten Autos sank im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 1956. Die Gründe: Schwierigkeiten in den Lieferketten und Werksschließungen. Letztere werden mit dem Brexit in Verbindung gebracht.