DSGVO-Verstoß Diese Milliardenstrafe für Meta war überfällig

Zugegeben, die Geldbuße hätte durchaus noch höher ausfallen können, der maximale Rahmen lag bei über vier Milliarden Euro. Und die Entscheidung hätte früher kommen müssen. Facebook transferiert seit über zehn Jahren Daten in die USA, ohne EU-Vorgaben einzuhalten. Trotzdem werden die Verantwortlichen in den USA das Signal verstehen. Europa meint es ernst mit dem Datenschutz. Mit der DSGVO hat die EU zudem ein Instrument, um Verstöße so zu ahnden, dass es selbst den Großen der Branche weh tut.