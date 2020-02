Duales System Darum gönnt sich nur Deutschland eine PKV

In groben Zügen erinnerte das damalige System an das deutsche, was auch daran liegt, dass seine Grundzüge aus der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg stammen. Schon in den Sechzigerjahren entwickelte sich in den Niederlanden jedoch die Idee, alle Bürger gleichermaßen in eine Pflichtversicherung einzahlen zu lassen. Diese wurde 1967 eingeführt, jedoch nur für besondere Krankheitskosten wie die Pflege.