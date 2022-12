Durchbruch für den Klimaschutz in Europa Deutschland darf nicht vom ehrgeizigeren Pfad abfallen

In der gesamten EU wird dieser Gedanke des Umsteuerns per Marktwirtschaft nun gestärkt. Die energieintensive Industrie soll künftig weniger kostenlose Zertifikate bekommen. Die Zahl der handelbaren Verschmutzungsrechte, gemessen in Tonnen C02, soll sinken. Das betrifft den schon seit 2005 praktizierten Emissionshandel in der EU, der einst in der Folge der UN-Klimakonferenz in Kyoto entstand. Die Industrie und vor allem die Energieerzeuger haben damit maßgeblich umgesteuert.