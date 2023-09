E-Autos aus China EU untersucht subventionierte Elektroautos aus China

China ist derzeit auf dem Weg zur automobilen Supermacht: Dank seines starken E-Auto-Angebots dürfte das Land in diesem Jahr Export-Weltmeister werden. Der chinesische Autohersteller BYD greift derzeit mit sechs Modellen auf dem europäischen Markt an. „Wir wollen in Deutschland der führende internationale Hersteller werden“, sagte Europachef Michael Shu zuletzt.