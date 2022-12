„Edinburgh-Reformen“ Britische Regierung will Finanzsektor deregulieren

John Vickers, Wirtschaftsprofessor an der Universität Oxford und ehemaliger Chefvolkswirt an der Bank of England, bezeichnete die Pläne, die Regulierer in Zukunft auch mit Fragen des Wachstums zu betrauen, hingegen als „nutzlos oder gefährlich“. In einem Brief an die „Financial Times“ schrieb er vor wenigen Tagen: „Anstatt das Wirtschaftswachstum als Ganzes voranzutreiben, könnte die durch das Gesetz implizierte Begünstigung des Finanzdienstleistungssektors diesem schaden, wie wir alle vor 15 Jahren gesehen haben.“