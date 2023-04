Bei künstlicher Intelligenz, so erklärte mir einmal ein KI-Forscher, gehe es immer um die „drei P“: Prozesse, Produkte, Propaganda. Letztere haben wir wiederholt erlebt, denn der Hype um KI erfolgt seit den 1950er-Jahren in Wellen: Wir lesen von Meilensteinen und Leuchttürmen, von Computern, die Weltmeister im Schach oder dem chinesischen Brettspiel Go schlagen, Programmen, die Bücher schreiben oder Examen ablegen – oder einer KI, die im Vorstand eines Investors sitzt. Das soll demonstrieren, was möglich ist.